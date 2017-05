Ook tegen Swansea kan Sunderland geen punten sprokkelen, Denayer valt geblesseerd uit

XC

13/05/17 - 19u32 Bron: Belga

Sunderland heeft op de 37ste speeldag in de Engelse Premier League in eigen huis met 0-2 verloren van het Welshe Swansea City. De eindstand stond bij de rust al op het scorebord in het Stadium of Light, na treffers van de Spanjaard Fernando Llorente (9.) en verdediger Kyle Naughton (45.+2).