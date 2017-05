Chelsea zwaait met forse opslag voor Eden Hazard

Kristof Terreur

Chelsea maakt zich sterk dat Eden Hazard langer in Londen blijft. De sportieve leiding van de club had in de loop van vorige week een positief gesprek met de Rode Duivel. Achter de schermen bereidt de landskampioen zich voor om Hazard loon naar werken te geven. Met een gigantisch salaris dat hoger ligt dan de 12 miljoen euro bruto die hij momenteel verdient.

Real Madrid hoeft niet te hard te hopen. Chelsea is niet zinnens Eden Hazard (26) van de hand te doen. De clubleiding wil alles uit de kast halen om zijn meeste creatieve speler in Londen te houden. Met sportieve en financiële garanties. Eigenaar Roman Abramovich droomt na de nieuwe landstitel weer van succes in Europa en onze landgenoot moet een sleutelpion worden in dat project. In een gesprek enkele dagen geleden heeft de club hem duidelijk gemaakt dat hij al zijn ambities op Stamford Bridge kan vervullen en niet elders hoeft te kijken. Chelsea hield een goed gevoel over aan die eerste, verkennende meeting. Een impressie die de kampioen deels bevestigd zag in een interview dat hij aan rechtenhouder Sky Sports gaf.



"Ik hoop ooit de Gouden Bal te winnen", zei Hazard. "Het speelt in mijn hoofd. Als ik het niet haal, geen probleem. Ik probeer zoveel mogelijk uit mijn carrière te halen - het hoogst haalbare. Maar ik denk ook dat anderen die Gouden Bal verdienen. Wanneer Ronaldo en Messi er een punt achter zetten, staat er een nieuwe generatie klaar. Jongens als Neymar, Dybala of Griezmann, wie weet? We zullen wel zien. Het is niet iets waar ik constant mee in mijn hoofd zit. Of ik kan winnen? Als ik volgend seizoen speel, de Champions League win met Chelsea en het het WK met België, waarom dan niet?" Wat die woorden betekenen, zal de komende weken moeten blijken. Lees ook City boekt belangrijke zege tegen Leicester, dat bizarre penaltygoal ziet afgekeurd

