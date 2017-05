City boekt belangrijke zege tegen Leicester, dat bizarre penaltygoal ziet afgekeurd

Bewerkt door: PL

13/05/17 - 15u45 Bron: Belga

Riyad Mahrez raakte de bal twee keer, zoals ref Madley aangeeft. © afp.

Manchester City heeft op de 37ste speeldag in de Premier League een belangrijke thuiszege (2-1) tegen Leicester City geboekt. Door de driepunter wippen de 'Citizens' over Liverpool naar de derde plaats in de stand.