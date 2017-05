Batshuayi domineert covers Britse sportkranten: "Als je gaat, ga dan hard - exact wat Michy in minuut 82 deed"

Yari Pinnewaert

13/05/17 - 11u19

Persoverzicht De man van een paar minuten, dat was hij. Maar gisteren bezorgde invaller Michy Batshuayi Chelsea zowaar de landstitel. Dolle taferelen en hij siert dan ook de cover van zowat elke Britse sportkrant. Hieronder een overzicht van hoe zij onze Rode Duivel zijn 'moment de gloire' beleefden.

"Michy Batshuayi maakte niet veel doelpunten in de competitie dit seizoen, maar 50 procent van diegene die hij scoorde hebben Chelsea wel de titel opgeleverd", zo trapt Daily Mail af. "Als je gaat, ga dan hard - en Batshuayi ging hard in minuut 82. Net wanneer je dacht dat het titelfeestje ging worden uitgesteld tot maandag, was hij op post in de kleine zestien van West Brom om de titelrace te beslechten", zo klinkt het in de krant die onze landgenoot een 7,5 op 10 geeft voor zijn invalbeurt. "Slechts één baltoets, maar wel ééntje dat ervoor zorgde dat hij de Chelsea-folklore ingaat na een seizoen waarin het leek dat hij een miscast van 34 miljoen pond was van iemand uit de scoutingcel." Lees ook Batshuayi schiet Chelsea naar de landstitel! Rode Duivel verlost Blues in het slot tegen West Brom: 0-1

Twitterwereld wordt gek na kampioenentreffer Batshuayi, ook Rode Duivel zelf stuurt ludieke tweets de wereld in

HERBELEEF hoe Batshuayi de grote held van Chelsea werd in titelmatch © afp.

Ook bij BBC beschreven ze het doelpunt natuurlijk uitvoerig. "Het leek erop alsof de troepen van Antonio Conte het titelfeestje moesten uitstellen nadat ze erg lang op de weerbaarheid en organisatie van de gastheren stuitten. Tot acht minuten voor tijd de 'mood' veranderde en de titel werd gewonnen dankzij invaller Batshuayi, die na zijn overstap van 33 miljoen pond een lastig seizoen kende maar wel een nogal stuntelige aanval afrondde door de bal hoog voorbij Ben Foster te schieten."



"Michy Batshuayi was een periferische figuur dit seizoen bij Chelsea maar hij zal altijd worden herinnerd als de maker van het doelpunt dat Chelsea de landstitel seizoen 2016-2017 bezorgde", zo schrijven ze bij Sky Sports. "Afgelopen maandag, bij de zege in Middlesbrough, zat hij nog niet eens in de kern en in de Premier League moet hij zijn eerste basisplaats nog krijgen, maar de Belgische aanvaller liet tijdens zijn 18de invalbeurt dit seizoen wel zijn instinct zien. Zeven minuten na zijn invalbeurt bezorgde hij Chelsea en Antonio Conte het delirium met zijn tweede Premier League-goal." © photo news. © afp.

© getty. Ook in de Telegraph komt de winner van onze landgenoot uitgebreid aan bod. "Er zijn honderden kleine stapjes die moeten gezet worden om kampioen te worden in de Premier League, maar het is zo vaak het laatste dat het moeilijkste is. Dat werd nogmaals bewezen door Chelsea, dat een held vond in Michy Batshuayi, de spits van 33 miljoen pond die zich matchwinnaar en 'title-clincher' mag noemen."



"Als er één puntje van kritiek kon zijn op het transferhuiswerk dat Chelsea afgelopen zomer maakte, dan was het misschien wel dat het te veel had betaald voor Batshuayi. Maar dit was dan weer het moment waarop het hoge prijskaartje zelfs te rechtvaardigen was."



The Sun hield het, in vergelijking met de andere kranten, vrij beknopt. "Michy Batshuayi scoorde niet veel doelpunten dit seizoen, maar deze gaat wel rechtstreeks de geschiedenisboeken in. De Belgische aanvaller kwam van de bank om Ben Foster te verschalken en de Premier League-titel voor Chelsea te bezegelen. © afp. © reuters.

De London Evening Standard hing het verhaal rond onze landgenoot op aan een tweet die hij zelf de wereld had ingestuurd. "'Nooit opgeven' was wat Michy Batshuayi postte op Twitter nadat hij met zijn doelpunt Chelsea een vijfde Premier League-titel schonk. De 23-jarige aanvaller kwam vorige zomer voor 33 miljoen pond over van Marseille, maar tot gisteren scoorde hij slechts één keer en verscheen hij zelfs nog niet eens een keer aan de aftrap in een competitiewedstrijd. Het titelwinnende doelpunt maken zorgde ervoor dat hij, ook tot zijn eigen verbazing, de onverwachte held werd." © photo news. Don't worry I got this yall ¿¿¿¿ God loves unexpected heroes ¿ Very happy tonight enjoy the title FAM !!!! #CFC #KTBFFH #Neversurrender pic.twitter.com/8pCEsR3Z2h — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) Fri May 12 00:00:00 MEST 2017