Everton houdt de punten thuis tegen Watford, kanon van Lukaku blijft zwijgen (1-0)

Door: redactie

12/05/17 - 22u39

© getty.

Everton heeft op de 37e speeldag in de Engelse Premier League een zuinige 1-0-zege geboekt tegen Watford. Ross Barkley scoorde in minuut 55 de enige goal van de wedstrijd. Romelu Lukaku werkte hard, maar de Rode Duivel kwam toch al voor het vierde duel op rij niet tot scoren. Kevin Mirallas (Everton) en Christian Kabasele (Watford) startten eveneens in de basis, maar ze werden respectievelijk na 86 en 37 minuten naar de kant gehaald. Voor Kabasele gooide een blessure roet in het eten.