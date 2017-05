Batshuayi schiet Chelsea naar de landstitel! Rode Duivel verlost Blues in het slot tegen West Brom: 0-1

Kristof Terreur

12/05/17 - 22u52

© reuters.

De onverwachte held. Invaller Michy Batshuayi bezorgde Chelsea vandaag de landstitel. Met dolle taferelen tot gevolg.

Michy Batshuayi in the Premier League this season:



127 mins

3 shots on target

2 goals

1 chance created

1 assist



Title winning efficiency ¿¿ pic.twitter.com/5sb0MLAOjO — Squawka Football (@Squawka) Fri May 12 00:00:00 MEST 2017

Alsof het in de sterren stond geschreven. Een heel seizoen lang heeft hij frustraties verbeten. Zonder dat hij zijn goeie luim verloor. Batshuayi was bij Chelsea meer cheerleader, dan speler. De man van een paar minuten. Voor gisteren mocht hij in de Premier League 17 keer opdraven. In die cameo's verzamelde hij amper 113 minuten. Een kans om zich te bewijzen heeft hij nauwelijks gekregen, maar in de Hawthorns deed hij wat niemand van hem verwachtte. Met zijn tweede van het seizoen bezorgde hij Chelsea in het slot de titel. In het hoekje gooide de Rode Duivel zich op de knieën. Zou hij het zelf kunnen geloven.



Ook al was zijn bijdrage in de titelrace beperkt, Batshuayi zette wel het orgelpunt. Voor altijd heeft hij zijn plaatsje in de geschiedenis. Om trots op te zijn. "Het is goed dat we die trofee pakken", vertelde hij in een eerste reactie, met Thibaut Courtois als vertaler naast zich. Zijn Engels staat nog niet op punt. Het leverde hilarische taferelen op. "Iedereen is gelukkig. Dit is de mooiste dag voor Chelsea. Zeker. Vandaag is de mooiste dag uit mijn voetbalcarrière." "Michy heeft me veel teruggegeven", voegde Antonio Conte toe met een lachje.