"De Gouden Bal? Als ik met Chelsea de Champions League win en nadien het WK met België, waarom niet?"

Vanavond krijgt Chelsea uit bij West Bromwich Albion een eerste cartouche om de Engelse oppergaai af te schieten. Als de 'Blues' wel degelijk de Premier League winnen, dan is dat niet in het minst dankzij Eden Hazard. Hij speelt een uitzonderlijk seizoen en in een onderhoud bij Sky Sports werd hem prompt het thema 'Gouden Bal' voor de voeten gegooid. "Of ik die ooit kan winnen, zij het volgend jaar of één van de komende jaren? Volgens mij wel, ja. Maar als ik hem niet win, is dat ook geen probleem."

"Ik doe altijd mijn uiterste best, maar er zijn natuurlijk nog veel andere spelers die hem verdienen", zo weet Hazard. "Wanneer Messi en Ronaldo op pensioen gaan, blijven er nog altijd toppers als Neymar, Dybala en Griezmann over. Maar wie weet, hé. Het is in elk geval iets waar ik niet te veel aan denk. Maar stel nu dat ik volgend jaar de Champions League win met Chelsea en in de zomer nadien misschien wereldkampioen word met België, waarom niet?"



De kleine dribbelaar maakte zich ook nog de bedenking dat de laureaat in de laatste tien jaar telkens in Spanje speelt. "Maar dat is niet meteen een voorwaarde", zo maakt hij zich sterk. "Als een speler beter is in Engeland, dan kan hij hem ook gerust winnen", besluit hij.