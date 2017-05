Ploeggenoten verkiezen Romelu Lukaku tot Everton-speler van het Seizoen

TL

9/05/17 - 23u46 Bron: Belga

© getty.

Romelu Lukaku is door zijn ploeggenoten verkozen tot Speler van het Seizoen bij Everton. De topschutter van de Engelse Premier League kreeg de prijs dinsdagavond in de Philharmonic Hall in Liverpool tijdens het jaarlijkse eindeseizoensgala "The Dixies".