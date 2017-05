Romelu Lukaku 'not amused' met dit artikel uit The Sun van vandaag

Yari Pinnewaert en Kristof Terreur

8/05/17 - 09u51 Bron: The Sun, Twitter

© Kos.

A TL filled with (copy-paste) stories that Lukaku would reject a Chelsea move because of Conte's style. Didn't he slam that one hours ago? pic.twitter.com/426Uh5i160 — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Mon May 08 00:00:00 MEST 2017

Romelu Lukaku is allerminst gediend met het artikel waarmee 'The Sun' vandaag uitpakt. De Britse tabloid schrijft dat de Everton-spits niet naar Chelsea wil omdat trainer Antonio Conte van zijn spitsen verlangt dat ze veel druk zetten en ook defensief hun steentje bijdragen. En dat dat niet zijn spel is. Nonsens, want de Rode Duivel ziet geen enkel bezwaar in een terugkeer naar zijn oude liefde. Meer zelfs: hij wil graag terug. Hij is er eerste keus. Zowel sportief directeur Michael Emenalo, de man die hem destijds naar Stamford Bridge haalde, als Antonio Conte hebben hun zegen gegeven. Alleen: Chelsea wil geen 120 miljoen betalen - vraagprijs van Everton. Bij Man United is hij geen eerste keus. Daar mikken ze op een ander profiel.



Via Twitter liet hij duidelijk zijn ongenoegen blijken. "Sommige media dezer dagen zijn irritant man", klonk het in een eerste tweet en die werd al gauw gevolgd door nog een andere. "Zo lang als ik geen publiek statement maak over mijn situatie, stop je neus dan niet in mijn zaken oké?"