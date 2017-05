Met deze absolute beauty bezorgt Emre Can Liverpool belangrijke driepunter

© getty.

Liverpool heeft zich hersteld van de verrassende thuisnederlaag tegen Crystal Palace. Op het veld van Watford wonnen de Reds dankzij een prachtgoal van Emre Can, motor op het middenveld. Op slag van rusten nam hij een voorzet van Leiva enig mooi op de slof. Liverpool miste daarna de kansen om verder uit te lopen zodat het spannend bleef en Mignolet attent moest zijn. Een zwaar schot van Capoue tikte de Rode Duivel over. Aan de overkant stuitte ook basisspeler Origi, vijf minuten voor tijd vervangen door Sturridge, op de Braziliaanse doelman Heurelho Gomes.

En zo kreeg de ploeg van Klopp haast nog het deksel op de neus. Diep in blessuretijd klopte de Oostenrijker Prödl Mignolet, maar de deklat was zijn deel. Bij de 'Hornets' begon Christian Kabasele op de bank, maar hij mocht al na 19 minuten de geblesseerde Britos komen vervangen. Liverpool boekt dankzij de zege 20 op 27 en doet zo een goeie zaak in de strijd om de derde plaats, die rechtstreeks recht geeft op Champions League-voetbal. Het loopt drie en vier punten uit op respectievelijk Manchester City en Manchester United, die nog wel een match minder hebben. Maar met Southampton, West Ham en Middlesbrough oogt het programma van Liverpool -relatief- makkelijk.