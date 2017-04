Het is gebeurd: Tottenham eindigt voor het eerst in 22 jaar vóór Arsenal en geeft titelambities niet op (2-0)

Manu Henry

22 jaar hebben ze er op gewacht, de Spurs. Nu is het echter ook mathematisch een feit: Tottenham gaat vóór aartsrivaal Arsenal eindigen in de Premier League. In de Noord-Londense derby rekende de klas van Pochettino eigenhandig af met de 'Gunners': 2-0. De kloof met leider Chelsea bedraagt opnieuw vier punten.

© getty. Voor de vijftigste keer stonden aartsrivalen Tottenham en Arsenal tegenover mekaar in een onvervalste Noord-Londense derby. Arsenal leidde de dans met 18 zeges, tegenover 10 overwinning voor Tottenham. 21 keer hielden de stadsgenoten het op een draw. De Spurs, waar Jan Vertonghen en Toby Alderweireld alweer het centrale duo vormden in het hart van de defensie, móesten de drie punten thuis houden om in het zog van leider Chelsea te blijven. De 'Blues' wonnen eerder op de dag al op overtuigende wijze op Goodison Park tegen Everton (0-3).



Tottenham was baas voor de pauze. Het kampeerde bijna voortdurend op de speelhelft van de 'Gunners' en versierde ook enkele prima kansen. Halfverwege het eerste bedrijf kon Dele Alli zijn kopslag niet kadreren en even later knalde Eriksen in de kluts onbegrijpelijk via de dwarsligger over. Arsenal kwam met de schrik vrij. Wenger zag hoe zijn team naarmate de rust in zicht kwam het evenwicht probeerde te herstellen, maar Spurs-doelman Lloris écht vol aan de bak zetten, zat er niet in. Lees ook Gabriel Jesus redt op de valreep het hachje van De Bruyne en co, maar City kan niet winnen bij Middlesbrough (2-2)

