Conte: "Kan niet garanderen dat Hazard blijft"

Kristof Terreur

29/04/17 - 09u48

© AP.

Honderd procent garanderen dat Eden Hazard (26) volgend seizoen nog bij Chelsea speelt, kan Antonio Conte niet: "Ik heb geen kristallen bol. En ik ga die verantwoordelijkheid ook niet nemen. Niet alleen voor Eden, voor om het even wie. De club beslist."

Toch laat de Italiaan verstaan er alles aan te zullen doen om de Rode Duivel uit de klauwen van Real Madrid te houden. De Koninklijke voerde al verkennende gesprekken. Hazard, die al een keer met de CEO tafelde, houdt alle opties open. Hij zegt niet neen tegen Real. Conte: "De club heeft het laatste woord in zulke beslissingen, maar ik denk niet dat ze met het idee speelt hem te verkopen. We moeten het team beter maken, versterken. In het voetbal telt ook de wil van de speler. Ik denk dat Eden hier gelukkig is. Ik zie veel positieve redenen voor hem om te blijven: zijn gezin heeft het hier naar zijn zin, de fans dragen hem op handen en hij kan veel mooie zaken bereiken met deze club. Vergeet niet: wij starten elke competitie om te winnen."



De Chelseadirectie wil Hazard straks overtuigen met een nieuw contract en hoopt Real af te schrikken met een astronomische prijs - een wereldrecord.