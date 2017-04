Kompany: "Hier sta ik terug"

Kristof Terreur

Zijn comebackverhaal ligt achter hem. Vincent Kompany lacht. Vincent Kompany straalt. Vincent Kompany geniet van de simpele dingen. Als een peuter die uitgelaten achter een bal aanholt, vrij van zorgen, maar tegelijk trots de borst vooruitsteekt: "Hier sta ik terug." Een impressie vanuit Manchester.

De securitymensen, die in het Etihad-Stadion trouw aan elke deur staan geposteerd, weten het ook. Vincent Kompany (31) is terug en dat betekent overuren kloppen. Donderdagavond, na Man City-Man United, hadden sommigen het al opgegeven. Pas om 23u22, meer dan 90 minuten na het laatste fluitsignaal, sjokte de aanvoerder op zijn dooie gemakje als allerlaatste de kleedkamer uit, zijn Louis Vuittontrolley achter zich aan. Driekwart van zijn ploegmaats was toen al bijna thuis en had ondertussen, een verdieping hoger, de verplichte recuperatiemaaltijd al achter de kiezen. Zo ver was Kompany nog niet. Hij moest eerst nog door de lange gang, waar journalisten reacties kunnen rapen - de meesten hadden het toen ook al opgegeven. "Snel jongens, want ik verga van de honger", zei Kompany.



Drie uitstekende wedstrijden op rij, zonder fysieke ongemakken, hebben de batterij met zelfvertrouwen een powerboost gegeven. "Dat comebackverhaal ligt nu wel achter mij", zegt hij. "Ik geniet er gewoon van om te voetballen." Van elke seconde eigenlijk. Je ziet het aan hem. Tijdens de trainingen, op het veld, in de catacomben. Kompany oogt ontspannen. Hij lacht. Hij straalt. Hij hangt niet de geleerde uit. Hij omhelst de mensen uitbundig. Oprechte blijheid is die mooi om zien is.



