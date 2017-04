Conte op zijn hoede voor Rode Duivel: "Mogen Lukaku geen moment uit het oog verliezen"

Manu Henry

28/04/17 - 21u17 Bron: ANP

© photo news.

Zondag staat er met Everton - Chelsea alweer een leuke affiche op het programma in de Premier League. Voor Rode Duivel Romelu Lukaku is een treffen met zijn ex-club toch steeds iets speciaal. Chelsea-coach Antiono Conte vertelde vandaag in een persconferentie dan ook op zijn hoede te zijn voor de Everton-aanvaller.

Chelsea-coach Conte is op zijn hoede voor Lukaku © reuters.

"Hij scoort dit seizoen wel heel erg veel'', beaamde Conte, die met Chelsea eerder dit seizoen Everton in Londen met 5-0 oprolde. "We zullen de juiste oplossing moeten vinden om hem af te stoppen. We mogen hem geen moment uit het oog verliezen. Everton heeft veel technisch sterke spelers. Vooral in eigen huis hebben ze een stevige reputatie. "



Onze landgenoot is nog steeds de topscorer in de Premier League met 24 treffers, twintig goals meer dan iedere andere ploeggenoot. Chelsea is dan ook één van de grootste, zo niet dé grootste kanshebber om Lukaku in zomer opnieuw aan te trekken. "Ik weet niet of hij blijft'', zei Everton-coach Ronald Koeman vandaag. "Ik weet wel dat we sowieso meer scorend vermogen nodig hebben, met of zonder Lukaku."