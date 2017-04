Fellaini wordt drie duels geschorst voor 'kopstoot' en mist topmatchen tegen Spurs en Arsenal

Bewerkt door: Manu Henry

28/04/17 - 20u11 Bron: Belga

Fellaini krijgt een schorsing van drie speeldagen aan zijn broek © EPA.

De Engelse voetbalbond FA heeft Marouane Fellaini een schorsing van drie weken opgelegd na zijn rode kaart in de slotfase van de Manchester Derby (0-0) van gisteren. Dat staat vandaag te lezen op de FA-website.

De Manchester United-middenvelder deelde in de 84e minuut van het competitieduel bij Manchester City een kleine kopstoot uit aan Sergio Agüero, waarop hij meteen een rode kaart kreeg. Even voordien had hij twee overtredingen gemaakt op de Argentijn, waarna die Fellaini opzocht en de Rode Duivel zich liet vangen. Voor die actie krijgt 'Big Fella' nu dus een schorsing van drie speeldagen aan zijn broek.



Door de schorsing mist Fellaini de competitiewedstrijden tegen Swansea City (30/04, thuis), Arsenal (07/05, uit) en Tottenham (14/05, uit).