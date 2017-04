Dirigent Eden Hazard gidst Chelsea met nummer 15 van het seizoen voorbij Southampton (4-2)

Manu Henry

video Chelsea heeft vanavond een nieuwe stap gezet richting de landstitel in de Premier League. De 'Blues' hadden voor de pauze nog meer dan de handen vol met Southampton, maar namen in het tweede bedrijf ruim afstand van de 'Saints' (4-2). Dirigent Eden Hazard toonde zich alweer bepalend met de openingsgoal aan de kant van de thuisploeg - waar Thibaut Courtois de hele wedstrijd onder de lat stond.

In de heenwedstrijd had Hazard in de confrontatie met Southampton zes minuten nodig om de netten te doen trillen. Wel, vandaag sloeg ie nog een minuutje eerder toe. Onze landgenoot bewees dat ook hij die troffee van Speler van het jaar in de Premier League verdiende. Hazard effende na vijf minuten het pad voor de 'Blues' en de afwerking kwam zowat de perfectie nabij. De Rode Duivel plaatste in één tijd de aflegger van Costa keurig in de verste hoek: 0-1, van een droomstart gesproken.



Chelsea leek dan al op weg naar een rustig avondje, tot uitgerekend Oriol Romeu (ex-Chelsea) de bezoekers weer langszij gebracht. De gelijkmaker was niet eens onverdiend te noemen, want de 'Saints' waren minstens de evenknie van de koploper in de Premier League. Toch ging Chelsea alsnog met een voorsprong de kleedkamers opzoeken. In het ultieme slot knikte Cahill een gemeten voorzet van Alonso in doel: 2-1.