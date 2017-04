Guardiola bezingt zijn onbaatzuchtige pingpongbal, Kevin De Bruyne

Kristof Terreur

18/04/17 - 10u52

Kevin De Bruyne met Pep Guardiola. © photo news.

Van voor naar achter, van links naar rechts. Een vaste positie heeft Kevin De Bruyne (25) niet meer bij Manchester City. De Rode Duivel is de pingpongbal van Pep Guardiola. Zijn man die alle aanvallende rollen aankan, maar het efficiëntst is als vrijbuiter. Zijn coach: "Kevin is een fantastische voetballer, een vechter, mooi en bescheiden."

Na tien matchen zonder assists heeft Kevin De Bruyne zijn tellertje de voorbije wedstrijden weer opgekrikt: met vier in drie matchen tot dertien. Daarmee leidt hij weer in de ranking van beslissende passes in de Premier League. Zelf staart de Duivel zich liever niet blind op zijn cijfers, maar het feit dat hij sinds kort weer een rijtje hoger speelt en regelmatig ook op de flank, zit daar voor iets tussen. Guardiola heeft hem dit seizoen al echt overal uitgespeeld, behalve in de defensie. Als controlerende middenvelder, als enige flankspeler, als aanvallende mid, als valse negen, als diepe spits.



"Je kan niet in zoveel verschillende rollen spelen als je geen goeie gast bent", zegt Guardiola daarover. "Je kan dat niet doen als je niet bescheiden bent. Je kan dat niet als je verlegen bent. Je kan dat niet als je niet het teambelang voorop stelt en dan pas aan jezelf. Onbaatzuchtig. Ik sprak vaak met Kevin over wat nu zijn favoriete positie is. 'Maakt niet uit, als ik maar speel', antwoordt hij. Met zijn kwaliteiten, de manier waarop hij zich aanpast als elke rol, hoe hij loopt, hoe hij blijft vechten, daar kan ik enkel maar bewondering voor op brengen. De laatste weken was hij wat minder, maar dat komt omdat hij al héél veel heeft gespeeld. Hij was een beetje down, omdat hij simpele ballen miste. Mijn beslissing, mijn fout. Ik had hem wat meer rust moeten gunnen. Kevin is een heel belangrijke speler voor ons, omdat hij in de zone van de waarheid meer openingen vindt dan iemand anders. We mogen ook niet vergeten dat hij zeven of acht keer op de paal heeft getrapt - ongelukkig. Hij brengt ons enorm veel bij. Kevin is een fantastische speler."