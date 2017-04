Ook Chelsea-icoon Lampard haalt loftrompet boven voor Dembélé: "Hij was zo indrukwekkend"

Manu Henry

16/04/17 - 23u40 Bron: bbc.com

© ap.

"Hij is een genie. Zoals Maradona en Ronaldinho", bewierookte zijn coach Mauricio Pochettino hem onlangs nog. Ook Chelsea-icoon Frank Lampard haalt nu de loftrompet boven voor Moussa Dembélé na zijn sterke prestatie én zijn eerste competitiedoelpunt: "Hij doet zijn werk onopvallend, maar hij speelde tegen Bournemouth echt indrukwekkend", vertelde Lampard - die onlangs zijn voetbalschoenen aan de haak hing.

"Zijn © getty.

"Hij doet zijn werk zo onopvallend en dat is de reden waarom er niet zo veel over hem gepraat wordt. Spelers als Harry Kane en Dele Alli scoren de doelpunten, maar hij controleert de boel. Dembélé scoorde vandaag wel, maar het belangrijkste is dat hij heerste op het middenveld", zo zei 'Lamps' aan BBC Radio.



"Het leek of er meer in hem schuilde"

"Ik vond het altijd lastig om een wedstrijd tegen hem te spelen. Zijn loopvermogen is zo groot, hij kan een mannetje dribbelen én hij is sterk aan de bal. Het enige wat ik me soms afvroeg was of hij genoeg deed. Het leek altijd of er meer in hem schuilde. Nu doet hij echter alles wat hij kan en vandaag was hij dan ook heel sterk", aldus de intussen 38-jarige Lampard.