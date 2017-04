De zoete wraak van José: Mourinho overklast Conte op tactisch vlak en maakt Engelse titelstrijd weer spannend

Thomas Lissens

Negende keer, goede keer voor Manchester United. Al acht wedstrijden kon Manchester United niet meer winnen tegen Chelsea in de Premier League, maar een uitgekiend tactisch plannetje van José Mourinho bracht daar verandering in. 'The Special One' hield met Manchester United de drie punten thuis (2-0) en bracht zo eigenhandig wat meer spanning in de Engelse titelstrijd. Tottenham volgt na dit weekend op amper vier punten van Chelsea, waar Courtois vandaag ontbrak door een enkelblessure. De 'Mancunians' toonden dat ze klaar zijn om donderdag Anderlecht te ontvangen.

© getty. Mourinho had een tactisch plannetje uitgedokterd. De Portugees liet de "vermoeide" Ibrahimovic op de bank en koos voor de snelheid van Rashford. Bovendien gaf hij Herrera, in het normale leven een belangrijke schakel in de opbouw bij de 'Mancunians', om Hazard te schaduwen. En dat deed de Spanjaard met verve, want de Rode Duivel bleef de hele eerste helft onzichtbaar.



Ook die andere keuze bleek al snel de juiste te zijn. Rashford was veel flukser dan de zoutpilaren achterin bij Chelsea en de 19-jarige Brit kon binnen de eerste vijf minuten al twee keer dreigen. Bij de tweede keer was het ook prijs: met een overhoeks schot verschalkte hij Begovic, al ging er wel handspel van Herrera vooraf aan de kans.



En ook na die 1-0 bleef United de beste ploeg. Hazard kwam amper in het stuk voor, terwijl Fellaini naar hartelust kon bikkelen op het middenveld. Het was tot minuut 46 wachten op het eerste schot van de 'Blues' tussen de palen, maar Costa kon zijn zwakke eerste helft niet doen vergeten.