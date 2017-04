Liverpool doet het zuinig bij West Brom en springt opnieuw over Man City naar derde stek

© reuters.

De derde plaats is opnieuw voor Liverpool. De Reds, met Origi en Mignolet in de basis, wonnen op bezoek bij het West Brom van Chadli met het kleinste verschil. Firmino zorgde in de extra tijd van de eerste helft voor de beslissing in the Hawthorns (0-1).

West Bromwich Albion verkeert de laatste weken in een dipje - of zeg maar dip. De ploeg van Nacer Chadli kon in vijf van zijn laatste zes wedstrijden in de Premier League niet scoren. Simon Mignolet kon die statistiek wel smaken en wilde daar vandaag graag zes op zeven van maken. Voorin bij Liverpool behield Jürgen Klopp het vertrouwen in Divock Origi, geruggensteund door Firmino en Coutinho. Veel offensief geweld, maar dat leverde lange tijd niets op. Pas in de extra tijd van de eerste helft kon Firmino een vrije trap aan de tweede paal simpel in doel verlengen. West Brom stelde daar enkel een gat in de lucht van Chadli tegenover.



Na rust toonde Liverpool zich iets gevaarlijker. Origi liet ook de netten trillen, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Het leverde hem wel een open doekje op bij de fans van de Reds, die ook Mignolet een prima partij zagen keepen. Op de momenten dat het nodig was, stond onze landgenoot er. Getuige de prima redding op het schot van Philips in de slotfase. Tien minuten voor tijd werd Origi naar de kant gehaald. Chadli mocht al na een uur beschikken bij West Brom. Door de krappe overwinning springt Liverpool terug over Manchester City naar de derde plek.