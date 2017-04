Lukaku en Hazard op shortlist 'Speler van het Jaar' in Premier League

Kristof Terreur

De Premier Leaguespelers hebben gekozen. In de race naar zijn tweede 'PFA Player of the Year'-trofee, de Engelse Profvoetballer van het Jaar, heeft Eden Hazard af te rekenen met een tweeling uit zijn eigen ploeg: Ngolo Kanté en Ngolo Kanté. Wordt het de artiest Hazard of toch de dubbele breker? Ook Romelu Lukaku is bij de zes genomineerden.

© photo news. Voor de vierde keer in vijf jaar Premier League hoort Eden Hazard bij de zes genomineerden voor de 'PFA Player of the Year', de meest prestigieuze individuele award in het Engels voetbal. De stemmen zijn geteld. De voorbije weken mochten de profvoetballers hun beste speler van het seizoen kiezen, hun beste jongere en hun elftal van het jaar verkiezen. Een poppoll die behoorlijk blauw kleurt. De titelstrijd is nog niet officieel beslist, weinigen die geloven dat de winnaar niet van Chelsea zal komen.



Twee namen domineren de debatten: die van Eden Hazard, na een snertjaar weer smaakmaker, en die van Ngolo Kanté, na het sprookje bij Leicester vorig seizoen op weg naar zijn tweede titel op rij. Een discussie die verdeelt. Wie is het belangrijkst? De artiest, die met meer elan en meer vrijheid voetbalt dan in zijn topseizoen 2014-'15, toen hij met alle individuele prijzen ging lopen - 'de PFA Player of the Year' incluis? Of behoort de trofee toe aan een stille breker, de dienaar die het evenwicht in het elftal brengt? Lees ook Zaterdag scoren in Bournemouth, zondag broer bezoeken in Boedapest

