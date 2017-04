Benteke en Palace delen nieuwe mokerslag uit aan Wenger en co, degradatiespook verdreven?

Thomas Lissens

Zaha, Townsend en Cabaye vieren. Benteke ziet in de achtergrond dat het goed is. © photo news.

Neen, de Premier League-jaargang 2016-2017 zal niet de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van Arsenal en Arsène Wenger. De 'Gunners' leden vanavond tegen stadsgenoot Crystal Palace (3-0) al hun achtste nederlaag van het seizoen en daardoor is een Champions League-ticket momenteel verder weg dan ooit. Benteke -die niet kon scoren, maar wél een een prima wedstrijd speelde- en co doen door de knappe overwinning een prima zaak in de degradatiestrijd.

© afp. Benteke scoorde in zijn drie vorige duels en Palace-manager Sam Allardyce rekende ook in de Londense derby tegen Arsenal op zijn stormram. En de Rode Duivel deed het aanvankelijk ook aardig. Goed in de kaatsing, altijd aanspeelbaar en stevig in de duels. Van dat laatste plukte Townsens in minuut 18 de vruchten.



Benteke torende boven Gabriel uit en via de Rode Duivel belandde het leer bij man in vorm Zaha. De Ivoriaanse international vond de vrijstaande Townsend voor doel en de winger faalde niet: 1-0. Arsenal kon daar enkel afstandsschoten van Elneny en Sanchez tegenoverstellen, maar Hennessey moest geen mirakels verrichten.



De tribunes van Selhurst Park daverden bij momenten en dat leek de thuisploeg ook te inspireren. De samenwerking tussen Benteke en Zaha verliep andermaal vlot en na een knappe combinatie leek Benteke ook voor de 2-0 te zorgen. Maar met een prima parade voorkwam Arsenal-doelman Martinez, de vervanger van Cech én Ospina, dat zijn team met een dubbele achterstand ging rusten. Lees ook Benteke en Origi slaan weer toe (al kopen Palace en Liverpool daar weinig mee)

