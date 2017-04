Ibrahimovic: "Ik ben net als Benjamin Button: ik ben oud geboren en zal jong sterven"

SW

10/04/17 - 14u20 Bron: SkySports

video Zlaten Ibrahimovic scoorde gisteren zijn 17e competitietreffer. De Zweedse aanvaller zette met zijn ploeg, Manchester United, Sunderland zonder problemen opzij: ze wonnen met 0-3 in het Stadium of Light. Achteraf vertelde Ibrahimovic aan SkySports dat hij net zoals Benjamin Button is: "Ik ben oud geboren en zal jong sterven."

SkySports vroeg naar het geheim van de Zweed, die op zijn 35-jarige leeftijd toch nog in bloedvorm verkeert. "Ik train hard, behoud mijn focus en geloof in mezelf. Ik weet waartoe ik in staat ben en ik probeer gewoon mijn wedstrijd te spelen en te genieten. Hoe ouder ik word, hoe slimmer ik word. Natuurlijk ben ik niet meer zo snel als tien of vijf jaar geleden. Maar door mijn ervaring verspil ik nu minder energie aan zaken die niet belangrijk zijn. Mijn spel wordt wel beter."



"Ik voel mij net Benjamin Button. Ik ben oud geboren en zal jong sterven.", Zlaten trok zo de parallel met de film 'The Curious Case of Benjamin Button' waarin Brad Pitt als een oude man wordt geboren en door de jaren heen almaar jonger wordt. Als we de statistieken erbij halen kan dit wel eens kloppen. De aanvaller scoorde voor zijn dertigste een totaal van 232 goals en na zijn dertigste maar liefst 250 goals.