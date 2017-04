Lukaku knalt Everton met twee goals voorbij Leicester

XC

Everton heeft Leicester City in eigen huis verslagen met 4-2. Lukaku tekende voor twee doelpunten en maakte zo een eind aan de knappe reeks van de Foxes. Die verloren namelijk voor het eerst onder trainer Shakespeare.

Leicester City zakte met veel vertrouwen naar Goodison Park. Toch was de partij nauwelijks begonnen of het elftal van Shakespeare moest al achtervolgen. Mirallas dribbelde zich een weg tussen de verdedigers en uiteindelijk kwam het leer bij Tom Davies terecht. Die twijfelde niet en schoof de 1-0 al na dertig seconden binnen.



De Foxes reageerden meteen via een goed uitgespeelde counter. Eindstation Slimani werkte de bal tussen de benen van Robles tegen de touwen. Toch was de dolle openingsfase niet voorbij, want in de tiende minuut krulde Marc Albrighton een vrije trap in de winkelhaak.



Het doelpuntenfestival was echter nog niet gedaan, want halverwege de eerste helft bediende Ross Barkley Lukaku, die de 2-2 tegen de netten kopte. Net voor de rust kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong. Jagielka knikte een hoekschop van Mirallas voorbij Schmeichel: 3-2.



Het niveau van de match daalde aanzienlijk in de tweede helft. Toch deed Lukaku op het uur andermaal de netten trillen. Leicester kreeg een hoekschop niet weggewerkt, en het leer kwam vervolgens bij onze landgenoot terecht. Die knalde met zijn rechter kurkdroog binnen. Zijn tweede treffer van de avond en zo verstevigt hij zijn positie bovenaan de topschuttersstand. De bezoekers hadden nog een slotoffensief in petto, maar dat leverde niets meer op. Eindstand: 4-2.