ManU zakt met vertrouwen af naar Anderlecht na simpele zege, Fellaini eerste Belg ooit met aanvoerdersband

Manu Henry

9/04/17 - 16u20

Marouane Fellaini is de allereerste Belgische kapitein bij Manchester United © epa.

Anderlecht is gewaarschuwd. Manchester United, donderdag tegenstander van paarswit in de Europa League, klaarde vanmiddag simpel de klus op het veld van hekkensluiter Sunderland (0-3). De uitreputatie van de troepen van Mourinho in de Premier League wordt stilaan indrukwekkend: negen wedstrijden op rij ongeslagen, waaronder zeven zeges. Kapitein Marouane Fellaini (een primeur) nadert zo met de 'Mancunians' tot op vier punten van stadsrivaal City. En Sunderland? Dat lijkt met nog zeven wedstrijden voor de boeg een vogel voor de kat.

Primeur vanmiddag in het Stadium of Light, waar Marouane Fellaini met Manchester United op bezoek ging bij rode lantaarn Sunderland. Onze landgenoot droeg immers als allereerste Belg ooit de aanvoerdersband bij de Engelse recordkampioen. Aan de overzijde stond Jason Denayer in het hart van de defensie, terwijl Adnan Januzaj (door de 'Mancunians' uitgeleend aan Sunderland) niet in actie mocht komen tegen zijn moederclub.



Over naar de wedstrijd zelf dan. De bezoekers eisten het leer op vanaf het wedstrijdbegin, maar tot echte grote kansen kwam United niet. Het was wachten op een flits van één van de sterren en op het halfuur kwam die er ook. Ibrahimovic etaleerde zijn geweldige traptechniek met een plaatsbal van buiten de zestien: 0-1. Ook Fellaini was luttele minuten later dicht bij een doelpunt, maar hij kon na geharrewar de bal niet in doel verlengen. Sunderland kon op zijn beurt op geen enkel moment een vuist maken en in het absolute slot van het eerste bedrijf werd de situatie al helemaal benard voor de 'Black Cats'. Middenvelder Larsson ging met gestreekt been door op Herrera. De rode kaart die ref Pawson uit zijn achterzak toverde was een terecht verdict. De thuisaanhang in het Stadium of Light werd er moedeloos van.