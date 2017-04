De strafste in de Premier League in 2017: een speciaal talent van 20

Kristof Terreur

9/04/17 - 10u15

Ooit spuugde hij zijn kauwgum uit, controleerde het snoepgoed op de knie, trapte het in de lucht, ving de sjiek weer op met mond en wandelde gewoon verder. Maak kennis met Dele Alli (20), supertalent van Tottenham dat door het leven slentert met swagger. Onbevreesd, ondeugend en goed voor 10 goals en 4 assists in 2017. Speciaal talent. Zoals hij andermaal toonde tegen Watford (4-0)

Een statement dat kan tellen. Bij zijn eerste basisplaats in het shirt van Tottenham, in de zomer van 2015 in een oefenmatch tegen Real Madrid, stormt Dele Alli op Luka Modric af, speelt de bal zonder schroom tussen diens benen en accelereert weg. Het publiek in de Allianz Arena in München smult van het instinct van de straatvoetballer, amper 19 en weggeplukt bij derdeklasser MK Dons. Dele: "Achteraf in de tunnel schudde Modric mijn hand en zei iets in de aard van: 'You, little bugger', 'Jij, smeerlapje'."



Jan Vertonghen geeft toe dat hij voor zijn komst nog nooit van hem had gehoord, maar Dele Alli maakt snel naam. Op training, maar ook in matchen. Door het sprekende gemak waarmee hij voetbalt. Fladderend als een vlinder, prikkend als een bij. Slim in zijn loopacties, technisch afgelikt, direct en onbevangen. De complete 'all actionvoetballer', zoals ze hem bij Spurs noemen. De meest fitte van allemaal. In de jeugd verpulvert hij bij MK Dons alle snelheids- en uithoudingsrecords. Er gaat zelfs een verhaal dat hij ooit, net voor een jeugdwedstrijd bij eerste club City Colts, in een rotvaart kwam aangesneld met zijn fiets, nadat hij aan de andere kant van de stad had deelgenomen aan het veldloopkampioenschap. Onvermoeibaar. Lees ook Eden Hazard alweer trefzeker voor Chelsea, dat geen kind heeft aan Bournemouth (1-3)

Nog vier punten: Tottenham wervelt voorbij Watford (4-0) en legt druk weer bij Chelsea

Afwezige vader

Zijn uithoudingsvermogen is een gift der natuur, maar ook het gevolg van zijn vertroebelde jeugd. Hij kneedt zijn lichaam op de straat. Bamidele Jermaine Alli - kortweg Dele - hangt vaak rond in de sociale woonwijk in Bradwell, Milton Keynes. Jonglerend met zijn bal. Uitpakkend met zijn nieuwste moves. Dromend van FC Barcelona en een carrière als jeugdidool Steven Gerrard. Het is de obsessie voor het spelletje die hem de straat op drijft. Tegelijk is het een vlucht voor wat er zich tussen de vier muren van het ouderlijk huis afspeelt. Moeder Denise heeft vier kinderen uit vier verschillende relaties en is alcoholverslaafd. Zijn biologische vader, de Nigeriaanse zakenman Kenny, is er nooit -rond zijn geboorte met de noorderzon verdwenen. Zonder vaderlijke invloed loopt Dele verloren. School interesseert hem geen moer. Hij is een pest in de klas. Een kind met weinig toekomstperspectieven, zonder bal gedoemd voor de straatbendes. Hij weerstaat. Terwijl leeftijdsgenoten rondhangen, rokend, vechtend en stelend in de straten, bieden MK Dons, zijn voetbalclub, en de kinderbescherming hem op zijn dertiende de uitweg. Bij de sociale diensten zijn er klachten binnengelopen over de manier waarop zijn moeder haar kinderen opvoedt. Uiteindelijk stemt zij in met een compromis. Haar zoon verhuist naar een pleeggezin, de Hickfords, ouders van een ander Dons-talent. Die stabiliteit geeft hem een extra zetje. "Als ik nu terugkijk, kan ik alleen maar zeggen dat hij sensationeel was", getuigt ex-trainer Mike Dove in de Engelse pers. "Anders dan de anderen. Er hing een zweem van zelfvertrouwen over hem. Hij had geen schrik. Alles ging zo makkelijk. Aan nieuwe situaties paste hij zich in een handomdraai aan." © photo news.

Dutje van Gerrard

Af en toe hebben ze bij de Dons de harde hand nodig om hem in te tomen - gemene trekjes die er nog altijd in zitten: geniepige fouten, harde tackles (zoals op Brecht Dejaegere) en schwalbes. "Hij was erg competitief. Kon soms ook ontploffen, agressief zijn, treiteren. Maar die deugnieterij namen we erbij. Wij probeerden hem de structuur bij te brengen die hij in zijn opvoeding had gemist."



Zestien is Dele als hij doorschuift naar de eerste ploeg. Zijn eerste baltoets in zijn debuutmatch is een hakje, zijn eerste goal er één vanop 30 meter. Toenmalig manager Karl Robinson herinnert zich nog als gisteren hoe hij hem wilde introduceren aan een journalist: "Hij spuugde zijn kauwgum uit, controleerde die op zijn knie, trapte de sjiek in de lucht, ving ze weer op met de mond en wandelde gewoon door."



Ondeugend, onbevreesd en onbewogen. Een jongen die onbezorgd van de ene uitdaging naar de andere slentert. Geen twee jaar na zijn debuut in de League One, de Engelse derde klasse, kloppen Liverpool en Tottenham aan. 'The Reds' doen er alles aan om hem te overtuigen. Ze proberen een meeting te regelen met idool Gerrard, maar bij Dele's bezoek aan Melwood ligt de ster van Liverpool een middagdutje te doen. Uiteindelijk trekken de Spurs aan het langste eind. In Londen verovert de 'coming man' in sneltempo harten. Blitzcarrière. Onbetwist titularis na een maandje Premier League, Engels international na twee maanden, de deugniet in de kleedkamer en cultheld op het internet dankzij (oude) filmpjes en foto's op sociale media. De kleine Dele die patserig met zonnebril een selfie neemt. De MK Dons-debutant die met stijve pols naar de Sky Sports-camera wuift. De typische beweging groeit uit tot zijn handelsmerk. Bij zijn verkiezing als 'Jonge Prof van het Jaar' zwaait hij naar het publiek. Swagger. © getty.