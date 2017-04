Eden Hazard alweer trefzeker voor Chelsea, dat geen kind heeft aan Bournemouth (1-3)

SW

8/04/17

Chelsea heeft vandaag op de 32e speeldag in de Engelse Premier League een 1-3 overwinning geboekt op het veld van Bournemouth. Eden Hazard was met zijn veertiende competitietreffer opnieuw één van de uitblinkers bij de Blues.

Al na zeventien minuten bracht Diego Costa 'The Blues' op voorsprong. Zijn schot week weliswaar af op een verdediger en werd dus toegekend als owngoal op de naam van Bournemouth verdediger Adam Smith. Amper twee minuten later was het de beurt aan Rode Duivel Eden Hazard, die de Poolse doelman Artur Boruc dribbelde en de 0-2 in doel schoof. Thibaut Courtois werd op het halfuur bijna geklopt, maar de knal van Benik Afobe belandde tegen de paal. Net wanneer de match leek stil te vallen trapte King een afwijkende bal dan toch snoeihard in de netten. 1-2 dus en dat was meteen ook de ruststand.



Bournemouth begon krachtig aan de tweede helft en had het meeste balbezit, scoren lukte evenwel niet. Chelsea had het nog even lastig, tot Marcos Alonso iets na het uur alle twijfel wegnam met een heerlijke vrije trap. Na de 1-3 liep de match rustig op zijn einde en kwamen de 'Blues' niet meer in gevaar. Ze behouden hun leiderspositie en doen een goede zaak.