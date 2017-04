Eden Hazard alweer trefzeker voor Chelsea, dat geen kind heeft aan Bournemouth (1-3)

SW

8/04/17 - 20u21

© afp.

Chelsea heeft vandaag op de 32e speeldag in de Engelse Premier League een 1-3 overwinning geboekt op het veld van Bournemouth. Eden Hazard was met zijn veertiende competitietreffer opnieuw één van de uitblinkers bij de Blues.

Al na zeventien minuten bracht Diego Costa 'The Blues' op voorsprong. Zijn schot wijkt weliswaar af op een verdediger en werd dus toegekend als owngoal op de naam van Bournemouth verdediger Adam Smith. Amper twee minuten later liet Rode Duivel Eden Hazard zich opmerken. Hij verdubbelde de score met een dribbel voorbij de Poolse doelman Artur Boruc. Thibaut Courtois werd op het halfuur bijna geklopt. Benik Afobe schoot in één tijd op een voorzet richting doel, maar zijn schot belandde tegen de paal. Net wanneer de match leek stil te vallen trapte King een afwijkende bal snoeihard in de netten. Met deze score gingen beide ploegen ook rusten.



Bournemouth begon krachtig aan de tweede helft met het meeste balbezit. De thuisploeg kon dit jammer genoeg niet omzetten in een doelpunt. Chelsea kreeg het nog best lastig tot op de 67ste minuut Marcos Alonso een heerlijke vrijetrap binnen schilderde en de 1-3 op het bord zette. Na de 1-3 liep de match rustig op zijn einde en kwam Chelsea niet meer in gevaar. Ze behouden hun leiderspositie en doen een goede zaak.