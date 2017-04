City heeft De Bruyne en Kompany niet nodig tegen Hull, Liverpool dankt 'Big Si'

SW

8/04/17 - 18u00

© photo news.

Manchester City heeft zijn kater na de nederlaag op Chelsea weten door te spoelen. De 'Citizens', die zonder Vincent Kompany en Kevin De Bruyne aan de wedstrijd begonnen, haalden het voor eigen publiek met 3-1 van Hull City. Ook Liverpool bracht de altijd moeilijke verplaatsing naar Stoke City tot een goed eind, met dank aan Simon Mignolet (1-2).

Opvallend toch bij Manchester City: zowel Vincent Kompany als Kevin De Bruyne zaten op de bank tegen het nummer 17 in het klassement, maar de Rode Duivels werden niet bepaald gemist. City domineerde van meet af aan en dat resulteerde na een half uur spelen in de 1-0, een owngoal van Ahmed Elmohamady. 'The Citizens' begonnen perfect aan de tweede helft met een goal van Sergio Agüero en het broodje was helemaal gebakken wanneer Fabian Delph in de 64ste minuut de 3-0 op het scorebord zette. Hull City pikte via Rannochia ook nog een goaltje mee en zo was de 3-1-eindstand een feit.

Liverpool keert achterstand in twee minuten om

Firmino viert na zijn goal en loopt tegen geel aan wegens het uitdoen van zijn truitje © getty.

Met Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi aan de aftrap viel er in de eerste helft weinig te beleven in Stoke-Liverpool. Shaqiri vond in de derde minuut de weg naar de goal, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Liverpool kon via Origi twee keer dreigen, maar het vizier van de Belgische spits stond niet op scherp. Op slag van rust klom Stoke wel op voorsprong. Jonathan Walters (44.) kopte van dichtbij het openingsdoelpunt voorbij Mignolet.



Coach Klopp bracht na de thee het Braziliaanse duo Coutinho en Firmino tussen de lijnen en dat bleek een gouden zet. Na de vervanging van Origi door Sturridge in de 68e minuut trapte Coutinho de gelijkmaker tegen de netten. Twee minuten later glipte Firmino door de buitenspelval om vervolgens de 1-2 over de Stoke-doelman binnen te knallen. Met enkele knappe reddingen had ook Mignolet een groot aandeel in de driepunter.



West Bromwich Albion, met Nacer Chadli de hele wedstrijd op het veld, verloor in eigen huis met 0-1 van Southampton. Jordy Clasie (25.) trof als enige raak in The Hawthorns.