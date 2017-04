Nog vier punten: Tottenham wervelt voorbij Watford (4-0) en legt druk weer bij Chelsea

33': Dele Alli springt op nadat hij er net met een heerlijke krul 1-0 van heeft gemaakt. © getty.

Topdag voor de Spurs. White Hart Lane, straks tegen de grond, op haar best. Lentezon, goeie sfeer, maar vooral machtige 'Lillywhites'. Met Watford als speelbal. 4-0. Ster van de Tottenhamshow: Dele Alli. Wat een topper, toch. Ook onze Duivels flaneerden en excelleerden. De Spurs verkleinen de kloof op leider Chelsea, straks in Bournemouth, tot op 4 punten. Neen, de titel zal ook dit seizoen niet voor de Spurs zijn, maar de kans dat St Totteringhamsday ook dit jaar zal plaatsvinden, lijkt nu wel heel erg klein.

Een maand geleden gingen de alarmbellen af in het noordoosten van Londen. In de kwartfinale van de FA Cup tegen Millwall viel Harry Kane gekwetst uit met dezelfde enkelblessure die hem eerder dit seizoen een tweetal maanden kostte. Maar kijk, even na het uur maakte de spits al zijn rentree en heeft Tottenham het perfecte parcours afgelegd. In tegenstelling tot Man City (Aguero), Liverpool (Mané/Coutinho) of Arsenal (Alexis) zijn de Spurs niet afhankelijk van één speler. Iets wat alleen ook over Chelsea gezegd kan worden, dat ook zonder zijn aanvallende talisman Diego Costa dit seizoen bleef winnen. Lees ook Benteke en Origi slaan weer toe (al kopen Palace en Liverpool daar weinig mee)

Gebaar van grote klasse: Hugo Lloris steekt zwaar geblesseerde collega van KV Mechelen hart onder de riem © photo news. Bromance. Vertonghen innig met Dele Alli. © photo news.

Niet dat Kane's vervanger, Vincent Janssen, vandaag potten brak (de Nederlander miste opnieuw ongelukkig een opgelegde kans), maar achter de '9' wemelt het wel van vormzwanger talent. Dele Alli, Christian Eriksen en Heung-Min Son. Met een heerlijke krul van buiten de zestien opende Dele Alli op het halfuur. Zijn zestiende competitiegoal dit seizoen, zijn vijfde in zijn laatste 6 matchen. Alleen Lukaku en Kane (beiden 11) hebben in 2017 meer gescoord dan Dele (10). 39' Eric Dier met de 2-0. © getty. © afp.

Nog voor de pauze was Watford, met Kabasele op de bank en een anonieme Okaka in de spits, helemaal uitgeteld. Dier maakte er met een zware knal 2-0 van en ook Son liet zich niet onbetuigd. Op assist van Eriksen, met elf stuks beent de Deen De Bruyne en Sigurdsson bij aan de top van het assistklassement, knalde ook hij vanop afstand raak. De tweede van de namiddag voor de Zuid-Koreaan, een volley op voorzet van Trippier, was er na de pauze eentje voor de statistieken. Zijn 14de dit seizoen al in de Premier League. Nooit was hij trefzekerder. Alleen de hattrick, hem op een presenteerblaadje aangeboden door Kane, bleef uit. De Zuid-Koreaan Son onderstreepte zijn topvorm met twee goals. © photo news. © photo news.