Verdiende Costa hier rood? Spanjaard wordt alleszins niet vervolgd voor natrappen aan adres Kompany

Manu Henry

6/04/17 - 21u06 Bron: The Sun

De clash tussen Chelsea en Manchester City werd in minuut 70 even ontsierd door natrappen van Costa aan het adres van Kompany © photo news.

video

Dat hij temperamentvol is staat buiten kijf, maar gisteravond ging het licht toch weer eventjes uit bij Diego Costa. De Spanjaard plantte in de clash tegen Manchester City na 70 minuten voetballen (bij een 2-1 voorsprong voor Chelsea) zijn studs op de dij (en maar nét boven de knie) van Vincent Kompany. Ref Mike Dean toverde niet eens een geel karton uit de borstzak. Vandaag maakte de FA bekend dat Costa er zonder schorsing vanaf komt. Een juiste beslissing volgens u? Bekijk alvast onderaan de beelden.



Voormalig topref van de Premier League Howard Webb vindt de beslissing om Costa niet te vervolgen een juiste beslissing: "Als er voordien een fout werd gemaakt, en dit gebeurt erna, dan kan de FA het misschien zien als onsportief gedrag. Maar als dit de fout is waar ref Mike Dean een overtreding voor floot, dan wil dat zeggen dat hij het gezien heeft. Wanneer de ref de overtreding heeft gezien, gaat de FA er naderhand niet verder op in. Is dit dan onsportief gedrag? Iedereen bekijkt deze fase op zijn eigen manier. Costa zet zijn voet, maar hij gaat niet vol door."