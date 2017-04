Eén verkeerde korte pass dit seizoen, wel een dure

Kristof Terreur

6/04/17

© reuters.

Zijn eerste misplaatste pass dit seizoen kostte Chelsea meteen tegendoelpunt. Thibaut Courtois heeft grote stappen gezet in het meevoetballen, maar fouten zijn onvermijdelijk - zeker met zijn mindere rechtervoet. "Het was gewoon pech", zei de doelman.

Gemiddeld maakt een doelman zo'n drie tot vier fouten per seizoen. Ook de toppers. Thibaut Courtois koos niet het beste moment. In zijn honderdste wedstrijd voor Chelsea, in een match waar toch wat op het spel stond. De controle van die terugspeelbal met zijn linker was niet zuiver. Hij plaatste de bal met zijn mindere rechter netjes in de voeten van Silva. Met een goede redding maakte hij zijn fout in eerste instantie nog goed, maar Agüero duwde de afvallende bal binnen. De risico's van het vak. De risico's ook als je van achteruit probeert uit te voetballen. Ooit mistrapt een doelman er wel één. Een fout die ook niets afdoet van de geweldige vooruitgang die hij dit seizoen heeft gemaakt in het meevoetballen. Als Chelsea begin mei met de kampioensbeker pronkt, is iedereen die alweer vergeten. "Ik controleerde de bal inderdaad slecht en ik probeerde de bal nog naar Azpilicueta te trappen", zegt de Rode Duivel. "Maar ik raakte de bal eerder met de binnenkant dan met de wreef. Ik had gewoon pech nadien. Toen ik het schot van Silva afweerde, belandde de bal recht in de voeten van Agüero. Kan gebeuren."

© epa.

Toch: het tegendoelpunt deed angst in het team sluipen. Chelsea was van slag. Het publiek hield de adem vast als Zouma of Azpilicueta weer eens een bal hard inspeelden op hun doelman. Er steeg zelfs gemor op. "Gelukkig kwam ik snel nadien goed tussenbeide en hield ik Sané van een goal. Dat was een belangrijk moment." In de tweede helft nam Courtois geen risico's meer met de passing. Meestal koos hij voor de lange bal.



Voor Courtois was het dit seizoen overigens de eerste keer dat een korte pass in de verkeerde voeten belandde, op 284 in totaal. Zo'n misser overkomt elke doelman. Lloris (9 verkeerde passes op 389), De Gea (4 op 156), Mignolet (3 op 261), Bravo (2 op 332) en Caballero (3 op 173). Zelfs Manuel Neuer trapt wel eens een verkeerde pass over korte afstand: 5 op 409. Part of the job.



Courtois verstuurt dit seizoen tot 3 keer meer korte passes dan in zijn periode bij Atlético, twee keer meer dan onder Mourinho. Courtois vorig weekend in een interview met Thierry Henry: "Op Atlético moest ik meestal lange ballen trappen op vraag van Simeone. Bij Genk hadden we een goeie opleiding, maar door er niet meer op te trainen, verlies je dat balgevoel een beetje. Onder Mourinho moest ik de ballen meestal richting Ivanovic pompen. Dit seizoen ligt de nadruk op het uitvoetballen. En ik doe dat graag."