Indrukwekkende statistiek: Guardiola verliest voor het eerst zes matchen in één seizoen

6/04/17

Na het verlies tegen Chelsea gisteren komt er een nieuw record achter Pep Guardiola's naam. De Spaanse coach heeft voor het eerst sinds zijn carrière als trainer zes competitiewedstrijden verloren. De huidig trainer van 'The Citizens' verloor dit jaar al zes keer in de Premier League. Zes nederlagen op een seizoen had Guardiola nog nooit meegemaakt. Niet met FC Barcelona in La Primera Division en niet met Bayern München in de Bundesliga. Best indrukwekkend als je weet dat Pep Guardiola al tien jaar meegaat als coach.



Tevens is er nog een record voor de Chelseacoach Antonio Conte. Hij is de eerste coach die Pep Guardiola in een seizoen tweemaal kan verslaan. Conte ging met zijn Chelsea in december 1-3 winnen in het Ethiad stadion. Ook gisteren wonnen 'The Blues' met 2-1 van Manchester City. De Italiaanse trainer is met Chelsea aan een ijzersterk seizoen bezig.