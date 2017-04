Benteke en Origi slaan weer toe (al kopen Palace en Liverpool daar weinig mee)

SG

5/04/17

© ap.

De Rode Duivels in de Premier League leven weer helemaal op. Niet alleen Eden Hazard stond vanavond aan het kanon, ook Christian Benteke en Divock Origi lieten de netten trillen. 'Bentegoal' opende op het veld van Southampton de score (maar ging uiteindelijk met 3-1 de boot in), Origi was tegen laagvlieger Bournemouth net als vorige week trefzeker al leverde zijn doelpunt slechts één punt op (2-2).