Kompany: "Ik heb me elke dag gefocust op die ene speelminuut die zou komen. Ik was voorbereid zoals het moest"

Manu Henry

5/04/17 - 23u47

© getty.

Vincent Kompany maakte vanavond na maandenlange afwezigheid zijn heroptreden in de basiself van Manchester City. Ondanks zijn ongelukkig aandeel in het eerste doelpunt van Chelsea was onze landgenoot niet geheel ontevreden na de nederlaag op Stramford Bridgde: "Ik heb eerlijk gezegd wel genoten. Deze wedstrijd was perfect voor me", zei Kompany achteraf.

"Ik hoorde het nieuws dat ik ging spelen gisteren. Ik keek er erg naar uit, maar ik wist ook dat het een heel gevaarlijke wedstrijd was voor mij want ik had drie maanden lang niet gespeeld. Ik heb altijd heel veel zelfvertrouwen dus ik wist hoe ik het moest aanpakken." Kompany had tegenslag bij de eerste treffer van Hazard: "Dat hoort er bij als verdediger. Ik probeer liever iets dan dat ik niets doe. Als hij in die situatie zo binnen gaat, dan is het zo. Ik ben een verdediger en die situaties komen nu eenmaal voor. Geen probleem, het is een doelpunt. Hazard scoort, spijtig genoeg (lacht)." Lees ook 'Bentegoal' en ook Origi slaat weer toe (al kopen Palace en Liverpool daar weinig mee)

