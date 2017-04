R. Lukaku en Mirallas plegen ei zo na hold-up, maar Ibrahimovic bezorgt United in extremis een punt (1-1)

Manu Henry

4/04/17 - 23u00

© ap.

Op de valreep, noemen ze dat. Lukaku en Mirallas leken vanavond lange tijd af te stevenen op een stunt op Old Trafford, maar dat was buiten Zlatan Ibrahimovic gerekend. De Zweed schonk United in blessuretijd en vanop de stip in de ultieme slotseconden alsnog een belangrijk punt (1-1).

Offside, of toch niet? Mourinho stuurde bij in de kleedkamer en bracht Pogba - die niet volledig fit was - ten koste van Blind. De Fransman eiste na tien minuten in de tweede helft al een hoofdrol op, maar had pech toen hij zijn kopslag uiteen zag spatten op de dwarsligger. Ook Marouane Fellaini liet zich opmerken op offensief vlak met enkele (halve) kansjes. Hét meest discutabele moment zagen de ruim 75.000 toeschouwers twintig minuten voor affluiten. Old Trafford barstte uit zijn voegen toen Ibrahimovic de gelijkmaker in doel knikte, maar het feestje ging niet door wegens buitenspel. De herhalingen konden geen uitsluitsel geven. Het was écht wel millimeterwerk.



Zo leek doelman Joel leek zijn netten schoon te houden. Tot Williams diep in blessuretijd overduidelijk handspel beging binnen de eigen zestien. Strafschop én een rood karton was het logische verdict. Ibrahimovic nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde Joel de verkeerde kant op: 1-1, de gelijkmaker in de absolute slotseconden. Zo zien Lukaku en zijn ploeggenoten een driepunter op zure wijze door de vingers glippen. Voor Manchester United is het een belangrijk punt, want zij blijven alleen vijfde met 54 punten. Everton bekleedt de 7e plaats met 51 punten. © getty. © getty.