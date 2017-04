Supersub Origi beslist Merseyside Derby met rake knal (3-1), geen vijf op vijf voor onzichtbare Lukaku

Steven Gijbels

1/04/17

Everton op Anfield Road, het is allesbehalve een geslaagd huwelijk. Sinds 1999 wonnen de Toffees niet meer bij Liverpool en ook vandaag beten ze in het zand in de 'Merseyside Derby' (3-1). Met Simon Mignolet en Romelu Lukaku negentig minuten op het veld was het echter invaller Divock Origi die een hoofdrol opeiste. Met een doelpunt op het uur nam hij bij een 2-1 stand alle twijfels weg. Liverpool klimt zo weer naar plek drie, Everton blijft op een zevende stek hangen. Voor 'Big Rom' komt er zo een einde aan vier opeenvolgende duels waarin hij tot scoren kwam.

Kevin Mirallas en Divock Origi moesten vanop de bank toekijken hoe collega Rode Duivels Simon Mignolet en Romelu Lukaku een anonieme eerste periode speelden. 'Big Rom', gisteren nog verkozen tot 'Speler van de Maand', kon nauwelijks voor dreiging zorgen. 'Big Si' van zijn kant kreeg weinig werk, maar moest wel een keertje grabbelen. Pennington was er als de kippen bij om een hoekschop in doel te duwen. Toch ging Everton met een achterstand de rust in. Mané had de thuisploeg al vroeg op voorsprong gezet met een overhoekse schuiver en ook Coutinho liet luttele tellen na de gelijkmaker de netten trillen. Met een solo en heerlijke plaatsbal in de rechterbovenhoek trapte hij de Reds naar 2-1.



Na de pauze was het wachten op animo tot het uur. Goudhaantje Mané moest noodgedwongen naar de kant waardoor Origi mocht opdraven. Drie minuten later bedankte de 21-jarige spits al met een doelpunt. Doelman Robles was kansloos op de pegel van onze landgenoot, 3-1 (zijn vijfde competitietreffer). Een reactie van de Toffees bleef niet uit. Mignolet had een prima reactie in huis op een afgeweken knal van Holgate. Het slotakkoord was voor Robles. Hij zweefde een schot van invaller Alexander-Arnold heerlijk uit zijn kooi. Een onzichtbare Lukaku droop ontgoocheld af en ziet een reeks van vier opeenvolgende competitiewedstrijden waarin hij tot scoren kwam, beëindigd.



In de stand springt Liverpool met 59 punten voorlopig over Manchester City naar de met Tottenham Hotspur gedeelde tweede plaats, op tien punten van leider Chelsea. Tottenham, City en Chelsea hebben wel twee wedstrijden minder op de teller dan de Reds.