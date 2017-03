Sterke Dembélé pakt zowaar uit met assist en verbloemt zo foutje Alderweireld tegen Southampton (2-1)

Christian Eriksen zet de Spurs al snel op voorsprong met een knap afstandsschot binnenkant voet. © photo news.

Harken geblazen voor Tottenham zonder de gekwetste Harry Kane, maar de drie punten werden wel opnieuw over de streep getrokken. Tegen Southampton werd het 2-1, zodat de Spurs de naaste belager blijven van Chelsea. Al is dat relatief: de 'Blues' staan op 10 punten. Dembélé, Vertonghen en Alderweireld speelden een goeie partij, al ging die laatste in de fout bij de aansluitingstreffer van de Saints. Dembélé van zijn kant deed iets aan zijn blanco stats dit seizoen met een eerste assist.

Via een erg mooi doelpunt van de Deense strateeg Christian Eriksen en een lichte strafschop omgezet door Dele, na een fout op hemzelf, leek Tottenham een makkelijke namiddag tegemoet te gaan op White Hart Lane. Zelfs zonder hun topschutter Kane, minstens een maand in de lappenmand, geen vuiltje aan de lucht. Son nam zijn taak als nummer 9 lang goed over en via Alderweireld kwam het zelfs dicht bij nog een goal voor de pauze. Forster stopte de kopbal van de Rode Duivel na een corner. Maar geleidelijk versierde ook Southampton goeie kansen. De Italiaanse spits Gabbiadini, die wat later zou uitvallen, en Tadic misten. Dele Alli zet zijn strafchop om: 2-0 Tottenham. © getty.