Middlesbrough zet Aitor Karanka aan de deur

Door: redactie

16/03/17 - 12u45 Bron: Belga

© ap.

De Spanjaard Aitor Karanka is ontslagen als trainer van Middlesbrough. Hij moet bij de Premier Leagueclub, waar Victor Valdes (ex-Barcelona en Standard) tussen de palen staat, opstappen vanwege de tegenvallende resultaten.

Middlesbrough staat met 22 punten uit 27 matchen op de 19de en voorlaatste plaats in de Engelse hoogste voetbalklasse. Alleen Sunderland doet voorlopig slechter met 19 punten. Karanka, oud-verdediger bij onder meer Athletic Bilbao en Real Madrid, kwam in november 2013 aan het roer bij 'Boro'. Vorig seizoen leidde hij de club naar de promotie. Een reeks van tien competitiematchen zonder zege doet hem nu de das om. Assistent Steve Agnew neemt de taken van Karanka over.