Lukaku heeft grote ambities: "Ik kan de beste spits ter wereld worden"

Kristof Terreur

16/03/17 - 08u00 Bron: Het Laatste Nieuws

© photo news.

Van niets of niemand is hij bang. Romelu Lukaku (23) zegt het, zonder verpinken. Een zelfbewuste knaap op jacht naar zijn droom. Een spits die vindt dat hij Everton is ontgroeid. 'Big Rom': "Kan ik de beste ter wereld worden? Jazeker. Alleen mis ik een platform om dat te bewijzen: de Champions League."

Een beetje uitleg was hij wel verschuldigd, zo vond hijzelf. Dat contractvoorstel had hij niet zomaar naast zich neergelegd. Nadat hij de directie van Everton dinsdagmiddag op de hoogte had gebracht van zijn beslissing, schoof hij als ambassadeur van 'Kick it Out', een organisatie die racisme in het voetbal bestrijdt, aan voor een interview. Eén waarin hij zijn drijfredenen open op de tafel gooide. Om de centen draait het niet. Dat hij met een bruto weeksalaris tot 150.000 euro de bestbetaalde speler uit de clubgeschiedenis kon worden, interesseert hem niet, zo benadrukte hij.



Everton heeft onder nieuwe eigenaar Moshiri grootse ambities, maar kan die maar moeilijk waarmaken. Er was deze winter een investering van 30 miljoen euro in de spelerskern. Er liggen plannen op tafel voor een nieuw stadion, maar voor zijn spits gaat het allemaal te traag. Sneller gegroeid dan de club. Big Rom vindt zichzelf te groot geworden voor Everton.



Hij ratelt de namen af: "Luis Suárez, Lewandowski, Benzema, Cavani: dat zijn de mannen naar wie ik kijk om van bij te leren - niet Harry Kane. Ik let in bepaalde fases op wat ze doen en dan denk ik bij mezelf: interessant. Hoe dicht ik hen benader? Wél, ik denk dat ik er dichtbij ben. Ik ben één van de beste spitsen in de Premier League. 100 procent zeker. Als ik dat niet zeg, schiet ik mezelf in de voet. Kan ik één van de beste aanvallers in de wereld worden? Jazeker, jazeker. Maar daarvoor heb je wel een platform nodig om je te kunnen tonen. Dan praten we over de Champions League en wedstrijden van dat niveau."



