De Bruyne komt nog één keer terug op uitspraken Mourinho over onvoldoende inzet op training bij Chelsea

Vanavond proberen Kevin De Bruyne en Manchester City de poort naar de kwartfinales van de Champions League open te beuken in Monaco (ze staan er met 5-3 uit de heenmatch goed voor), en naar aanleiding van die wedstrijd pakt France Football uit met een lijvig interview met de draaischijf van de 'Citizens' en de Rode Duivels. Een opvallende passage daarin is die waarin hij terugblikt naar de samenwerking met Mourinho bij Chelsea...

De quotes van Mourinho over de trainingsarbeid van 'KDB' zijn inmiddels bekend. "Hij trainde niet goed, en toen ik hem vroeg meer te geven zei hij simpelweg dat hij niet meer kon geven. 'Dit is gewoon mijn manier', zij hij dan", aldus de Portugees over onze landgenoot in juli 2015. "Als dit zijn mentaliteit is en hij wil weg, dan is het voor iedereen beter dat hij Chelsea inderdaad verlaat."



Woorden waar de Portugees intussen wel al wat spijt van zal gehad hebben. Na een uiterst succesvolle passage bij Wolfsburg deelt De Bruyne nu de lakens uit bij Manchester City, met dit seizoen in de Premier League alleen al vier goals en negen assists. Op vraag van France Football komt De Bruyne nog een keertje terug op de quotes van zijn voormalige coach. "Het is inderdaad zo dat Mourinho dat in de pers heeft gezegd, ja, dat ik onvoldoende arbeid leverde tijdens de trainingen. Het was makkelijk om dat te zeggen, want er was niemand die dat kon nagaan - de trainingen vonden altijd plaats achter gesloten deuren. Maar iedereen weet dat ik niet zo ben."



"Ik laat me door niemand uit mijn lood slaan. Ik zeg wat ik moet zeggen, met respect natuurlijk. Maar op dat moment kon ik niks doen, omdat hij zou gezegd hebben dat ik loog en dat nadien tegen mij zou hebben gebruikt. Of ik heb gevraagd om publiek toe te laten op onze trainingen? Zoals ik al zei, ja, maar niet aan Mourinho persoonlijk", klinkt het ook nog.