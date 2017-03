Bevestigd: Romelu Lukaku verlengt NIET bij Everton

Door: redactie

Romelu Lukaku heeft zelf de stekker getrokken uit de contractonderhandelingen met Everton. De Rode Duivel (23) bracht de club deze namiddag op de hoogte. Een beslissing die ze niet hadden zien aankomen.

Drie keer 'nee'. Romelu Lukaku liet zaterdag in een interview op PlaySports al in zijn kaarten kijken. Op de vraag of hij klaar was om bij te tekenen, antwoordde hij negatief. Zelfde antwoord op twee andere contractvragen. Een bocht die ze bij Everton niet hadden verwacht. Na een vrije dag in Amsterdam bracht Lukaku het bestuur gisteren op de hoogte. Hij tekent voorlopig niet bij. Een beslissing die ze niet hadden verwacht. Stiekem had de club gehoopt deze week de gesprekken te kunnen afronden. De uitspraken van agent Mino Raiola, die verzekerde dat zijn cliënt voor 99,9999 procent zou bijtekenen, liet de bestuurders in de waan. Uiteindelijk struikelde Lukaku over een gebrek aan garanties voor een transfer komende zomer. Everton wilde enkel een opstapclausule in de overeenkomst laten opnemen van 90 miljoen pond, 103 miljoen euro. Eén die een mogelijke overgang zou kunnen dwarsbomen.



Met een weekloon van ruim 110.000 euro per week kon de co-topschutter de bestbetaalde speler ooit uit de clubgeschiedenis worden bij Everton, maar dat voorstel legde hij dus naast zich neer. De ambitieuze spits droomt nog altijd van een toptransfer. Chelsea, nog altijd de club van zijn hart, knapte in het voorjaar van 2016 af op de hoge eisen van Everton. Technisch directeur Emenalo is een grote fan van Lukaku, maar 'The Blues' willen de ex-speler niet ten allen koste terughalen. Trainer Conte van zijn kant prefereert momenteel Alvaro Morata (Real Madrid) als eerste vervanger voor Diego Costa, die in de zomer mogelijk wordt verkocht. Daarnaast wil hij er nog een tweede spits bij. Een ander type. Ook Christian Benteke prijkt, wegens zijn apart profiel, op de shortlist.