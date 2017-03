Eden Hazard maakte mooiste doelpunt van de maand februari in Premier League

Lander Verhoeven

10/03/17 - 12u17 Bron: Belga

Congratulations to @hazardeden10 whose strike against Arsenal has won the Premier League's Goal of the Month for February! pic.twitter.com/DDP4PxYkkl — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 10, 2017

video Rode Duivel Eden Hazard heeft het mooiste doelpunt van de maand februari in de Engelse Premier League gemaakt. Dat heeft zijn club Chelsea vandaag laten weten. Zijn heerlijke solo van begin februari tegen Arsenal werd bekroond met de trofee voor 'Premier League's Goal of the Month for February'.