Bekersensatie Lincoln City: "Hopelijk keren Arsenal-fans zich tegen eigen team"

Lincoln City-spelers zijn door het dolle heen na de uitschakeling van Burnley. © photo news.

Lincoln City, dit seizoen dé bekersensatie in de FA Cup, hoopt morgen op steun uit onverwachte hoek. De club die uitkomt op het vijfde niveau in Engeland, neemt het morgen in Emirates in de kwartfinale op tegen Arsenal. Waar de supporters al een tijdje misnoegd rondlopen en het ontslag van coach Arsène Wenger eisen. Daarom hopen ze er bij Lincoln op dat de Arsenal-fans zich straks tegen het eigen team zullen keren.



"Sommige supporters van Arsenal zullen ons misschien liever zien winnen", zegt verdediger Luke Waterfall. "Als we goed starten, bestaat de kans dat we 60.000 man achter ons krijgen. En niet enkel onze 9.000 meegereisde supporters. We geloven in onszelf. We gaan zeker de bus niet parkeren, maar ons eigen spel spelen. Hun coach staat onder druk. Ik verwacht dat hun grote namen aan de aftrap staan."



Lincoln is de eerste club uit de lagere regionen in 103 jaar die de laatste acht van de FA Cup bereikt.