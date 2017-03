Lukaku is nieuwe topschutter aller tijden voor Everton in Premier League en krijgt trofee van club

Lander Verhoeven

9/03/17 - 12u59

Afgelopen weekend tegen Tottenham maakte Romelu Lukaku zijn 61ste doelpunt voor Everton in de Premier League. Hiermee verbeterde hij het record van Duncan Ferguson van 60 doelpunten. De gewezen spits van Everton is nu aanvalstrainer bij 'The Toffees' en gaf gisteren op training een cadeau aan zijn pupil Lukaku.

De twee zien elkaar dagelijks op training en komen goed overeen. Zo is Everton-legende Ferguson laaiend enthousiast over de honger naar doelpunten van de Belgische spits: "Je ziet die honger elke dag opnieuw tijdens de training. Hij is een echte perfectionist en werkt extreem hard. En daar plukt hij nu de vruchten van."



Lukaku is ook alleen maar lovend over de samenwerking: "Hij is degene die me wilt helpen met mijn afwerking, het is al een mooi avontuur geweest en we zijn tevreden met het werk dat we al hebben gedaan."