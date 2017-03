Povere De Bruyne raakt met Man City niet voorbij Stoke

Door: Kristof Terreur

8/03/17 - 23u25

© getty.

Tien punten bedraagt de kloof. Man City kon in de vooruitgeschoven match tegen Stoke City niets van zijn achterstand op Chelsea afknagen. In eigen huis bleven de Citizens op een 0-0 gelijkspel steken tegen een stug Stoke City.

Aguero en Fernandinho voelen de bui hangen. © reuters.

Kevin De Bruyne speelde niet zijn beste wedstrijd voor Man City, een understatement. De sprankel en de punch ontbrak. De passing was te onzuiver. Het beste voorbeeld daarvan op het uur. Met de bal aan de voet mocht hij oprukken. Hij kon Sane in het straatje sturen, maar passte recht in de voeten van een Stokeverdediger. De Bruyne bleef even zitten, grimaste en greep naar de enkel. Hij blies de wangen bol. Dit was zijn avond niet.



Guardiola bracht dan maar David Silva in om voor magie te zorgen. In een paar minuten bracht die meer dan de hele ploeg samen. Hij trapte de beste kans van de match voorlangs. En plaatste er nog een naast. De Bruyne, ondertussen naar de rechterkant verhuisd, zwiepte er nog twee voor doel. Niemand kon er zijn teen tegen zetten.



Voor Vincent Kompany, die vorige donderdag voor het eerst weer met de groep trainde na twee weken blessureleed, was er geen plaats in de kern. Hij moet geduldig wachten op een kans. Misschien zaterdag in de FA Cup tegen Middlesbrough.