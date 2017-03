Mings krijgt nog zwaardere straf dan Zlatan: 5 matchen geschorst

Door: redactie

Bournemouth-verdediger Tyrone Mings heeft van de Engelse voetbalbond een schorsing van vijf wedstrijden opgelegd gekregen.

Mings vocht vorige zaterdag tijdens het competitieduel bij Manchester United stevige duels uit met Zlatan Ibrahimovic. Het wangedrag ging aan het oog van scheidsrechter Kevin Friend voorbij, maar de FA riep beide kemphanen toch op. Dinsdag sprak de voetbalbond zich al uit over de feiten en schorste Ibrahimovic voor drie speeldagen. De Zweed had Mings een rake elleboogstoot gegeven, hij aanvaardde zijn straf.



Mings, die al dan niet per ongeluk op het hoofd van Ibrahimovic stond, kreeg zijn straf vandaag te horen. Hij werd beschuldigd van gewelddadig gedrag en wordt voor maar liefst vijf duels geschorst. Bournemouth liet eerder al weten niet akkoord te gaan met een straf voor Mings.