Almost done deal: met dit (basis)loon wordt Romelu Lukaku straks bestbetaalde speler ooit bij Everton

Door: Kristof Terreur

8/03/17 - 10u00

© photo news.

Everton hoopt nog deze week Romelu Lukaku's nieuwe vijfjarige contract te officialiseren. De Rode Duivel (23) wordt met een basisloon van 110.000 euro per week de bestbetaalde speler uit de clubgeschiedenis.

© afp.

Het bestuur en agent Mino Raiola bereikten de voorbije dagen een akkoord over de laatste punten en komma's. In de nieuwe overeenkomst is geen vastgelegde transfersom voorzien, maar Everton heeft wel de toezegging op papier gedaan dat ze bij een miljoenenbod van een eliteclub (Real Madrid, Barcelona en de Engelse top) mee zullen werken.



Een zomertransfer is dus niet uitgesloten. De onderhandelingen tussen Lukaku en Everton liepen al een tijdje. Sinds november van vorig jaar. De spits droomt nog altijd van een grotere club dan Everton en Champions Leaguevoetbal, maar heeft in afwachting van de juiste club geen bezwaar tegen een verlengd verblijf. Verwacht wordt dat hij nu toch snel tekent.