Zlatan Ibrahimovic drie speeldagen geschorst na elleboogstoot

Zlatan Ibrahimovic heeft drie dagen schorsing gekregen na een elleboogstoot aan het adres van Bournemouth-speler Tyrone Mings. Dat maakte de Engelse voetbalbond (FA) vandaag bekend. Ibrahimovic aanvaard zijn straf. Hij zal hierdoor niet te zien zijn in de kwartfinale van de FA Cup tegen Chelsea. Ook de competitiewedstrijden tegen Middlesbrough en West Brom zal de excentrieke Zweed aan zich voorbij moeten laten gaan.

Het incident tussen Ibrahimovic en Mings vond zaterdag plaats tijdens de wedstrijd Manchester United-Bournemouth. Het duo vocht de hele middag zware duels met elkaar uit en ging hierbij over de rooie. Het wangedrag ging aan het oog van scheidsrechter Kevin Friend voorbij maar de FA riep beide kemphanen toch op. Vandaag sprak de FA zich uit over de feiten en schorste Ibramovic voor 3 speeldagen. Tyrone Mings, die al dan niet per ongeluk op het hoofd van Ibrahimovic stond, wacht nog op zijn uitspraak. Bournemouth liet al weten niet akkoord te gaan met een straf voor Mings. De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel.