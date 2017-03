's Werelds duurste voetballer zwaar onder vuur in Engeland: "Wat voor een speler is hij?"

Lander Verhoeven

Ex-Chelsea-speler Frank Lampard en ex-Liverpool-speler Jamie Carragher lieten gisteren hun licht schijnen over Paul Pogba in Monday Night Football in Engeland. De twee spelers waren streng voor de duurste speler ter wereld. Pogba heeft voor hen nog niet genoeg getoond en bij Manchester United weten ze volgens hen nog altijd niet hoe ze de speler het beste gebruiken.